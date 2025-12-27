Naoya Inoue padrone indiscusso dei supergallo | Campione del Mondo cinture sempre unificate Picasso travolto

Naoya Inoue si è confermato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi supergallo, sconfiggendo David Picasso con un chiarissimo verdetto unanime (119-109, 120-108, 117-111). Non c’è stata storia sul ring di Riad (Arabia Saudita), dove il fuoriclasse giapponese ha mostrato tutta la sua classe contro l’ambizioso messicano, incapace però di tenere testa a uno dei migliori pugili pound for pound in circolazione in questo momento storico. Il ribattezzato The Monster ha difeso la propria imbattibilità (32 successi in altrettanti incontri disputati, di cui 27 prima del limite), ma oggi non ha piazzato il suo proverbiale colpo del ko. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il mostro è pronto Secondo molti appassionati il pugile attualmente più forte al mondo è il giapponese Naoya Inoue. Lo chiamano “il Mostro” per la sua potenza devastante (31 vittorie, 27 ko). Nonostante combatta nei pesi supergallo, molti suoi rivali hanno - facebook.com facebook

2026 Naoya Inoue vs Junto Nakatani Naoya Inoue vs Bam Rodriguez x.com