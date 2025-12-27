Musica barocca il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casa Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, nel segno della valorizzazione del patrimonio artistico e delle attività educative si prepara a un dicembre con appuntamenti culturali e aperture straordinarie che accompagneranno il pubblico verso le festività e l’inizio del nuovo anno. Stasera sabato 27 dicembre alle ore 21, torna il consueto appuntamento con il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni, in una serata dedicata agli amanti della musica barocca. Casa Bruschi sarà inoltre aperta al pubblico lunedì 29 dicembre oltre che per il pomeriggio di giovedì 1° gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

musica barocca il tradizionale concerto dell8217accademia dei broccioni

© Lanazione.it - Musica barocca, il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni

Leggi anche: Rapsodie Agresti: concerto lirico e musica barocca

Leggi anche: Musica e tradizione: torna il tradizionale Concerto di Natale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Musica barocca, il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni; Ferrara Musica, per il concerto di Natale c’è l’Accademia Bizantina guidata da Ottavio Dantone; Le Feste a Casa Bruschi: aperture straordinarie, didattica, conferenze e musica barocca; ‘L’Orfeo del violino’, il concerto. In scena l’Accademia Bizantina.

musica barocca tradizionale concertoMusica barocca, il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni - Casa Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, nel segno della valorizzazione del patrimonio artistico e delle attività educative si prepara a un dicembre con appuntamenti culturali ... lanazione.it

musica barocca tradizionale concertoAtmosfera magica ad Almese: il successo del Concerto di Natale - ALMESE – La musica di Natale ad Almese ha regalato momenti di profonda emozione durante l’atteso appuntamento domenicale presso la chiesa parrocchiale, gremita per l’occasione. lagendanews.com

musica barocca tradizionale concertoConcerto di Natale a Castelfiorentino alla Chiesa di San Francesco - Un concerto di Natale dedicato ad Antonio Vivaldi, uno dei più illustri esponenti del barocco musicale. gonews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.