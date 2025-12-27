Musica barocca il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni

Casa Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, nel segno della valorizzazione del patrimonio artistico e delle attività educative si prepara a un dicembre con appuntamenti culturali e aperture straordinarie che accompagneranno il pubblico verso le festività e l’inizio del nuovo anno. Stasera sabato 27 dicembre alle ore 21, torna il consueto appuntamento con il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni, in una serata dedicata agli amanti della musica barocca. Casa Bruschi sarà inoltre aperta al pubblico lunedì 29 dicembre oltre che per il pomeriggio di giovedì 1° gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

