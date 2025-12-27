Musica ad alto volume e troppe liti la questura chiude un locale sulla Casilina
A distanza di poco più di un mese, sono scattati nuovamente i sigilli per il locale Kimo Lounge Bar di via Casilina 391, nel quadrante di Torpignattara.Il questore di Roma ha disposto una nuova sospensione della licenza, questa volta per quindici giorni, a fronte della reiterazione di gravi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Musica ad alto volume in orario notturno: nei guai un locale del centro storico
Leggi anche: Code infinite e dodici ore di musica ad alto volume. Così la festa del locale ha “sequestrato” Talenti
This Is Not a Christmas Carol, il 25 dicembre in musica si tinge di rosso.
Volume troppo alto al festival, la Municipale ferma la musica. Bagarre sui social - Spoleto, 30 luglio 2025 – Musica troppo alta, la seconda serata di “Spoleto sul palco music band“ termina alle 22 con circa due ore di anticipo rispetto al programma iniziale. lanazione.it
Il fracassone di Scicli: "Ascolto la musica a volume alto per difendermi dei ladri" - L'anziano di via dei Miracoli spiega a "La Sicilia" quali sono le ragioni del suo atteggiamento insostenibile per i condomini ... lasicilia.it
Volume al massimo in auto? La musica ti costa multe salatissime: ecco cosa rischi - L’ascolto di musica ad alto volume durante la guida è una pratica comune ma comporta rischi non solo per la sicurezza stradale. blitzquotidiano.it
Che siano giorni pieni di sorrisi, musica e momenti da ricordare. Radio Bellla & Monella vi augura Buone Feste… con il volume sempre alto! #radiobelllaemonella #natale - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.