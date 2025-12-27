Musica ad alto volume e troppe liti la questura chiude un locale sulla Casilina

A distanza di poco più di un mese, sono scattati nuovamente i sigilli per il locale Kimo Lounge Bar di via Casilina 391, nel quadrante di Torpignattara.Il questore di Roma ha disposto una nuova sospensione della licenza, questa volta per quindici giorni, a fronte della reiterazione di gravi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Musica ad alto volume e troppe liti, la questura chiude un locale sulla Casilina

