Muore precipitando dal quarto piano del suo palazzo | tragedia in Q5

Tragedia nel quartiere Q5, a Latina, dove questa mattina, sabato 27 dicembre, un uomo ha perso la vita precipitando dal quarto piano di un palazzo.E' accaduto nel complesso di Largo Cesti e la persona che ha perso la vita è un uomo di 87 anni. Il corpo dell'anziano è stato scoperto nel cortile. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

