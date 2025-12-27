Muore precipitando dal quarto piano del suo palazzo | tragedia in Q5
Tragedia nel quartiere Q5, a Latina, dove questa mattina, sabato 27 dicembre, un uomo ha perso la vita precipitando dal quarto piano di un palazzo.E' accaduto nel complesso di Largo Cesti e la persona che ha perso la vita è un uomo di 87 anni. Il corpo dell'anziano è stato scoperto nel cortile. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Latina, anziano muore dopo una caduta dal quarto piano nel quartiere Q5 Nascosa
Leggi anche: Tragedia in città: insegnante muore dopo un volo dal quarto piano
Torre Annunziata - Tragedia in via IV Giornate: donna muore dopo essere precipitata dal quarto piano.
Influencer 25enne muore precipitando dal decimo piano: “Si è suicidata” ma i video incastrano il marito - La polizia brasililiana aveva trovato il marito che abbracciava il corpo di Katiane Gomes sostenendo che si era tolta la vita ... fanpage.it
Cala la compagna dal quarto piano per svegliare il pusher addormentato: lei cade e muore, chiesti 15 anni di carcere - Avrebbe calato la compagna dal quarto piano del palazzo per farla arrivare al terzo, svegliare il boss della zona, e fargli riprendere così l'attività di spaccio interrotta a causa del sonno. fanpage.it
Sebastian Hertner muore precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni x.com
Muore a 10 anni precipitando da una parete durante un gioco Un ragazzino di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come riportano i giornali - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.