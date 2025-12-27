È stato trovato morto nella sua cella nel carcere di massima sicurezza di Sulmona Rosario Scalia, 50 anni, ritenuto molto vicino al boss Matteo Messina Denaro. Il ritrovamento risale alla sera del 24 dicembre da parte della polizia penitenziaria. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Da quanto si apprende, il detenuto era in sovrappeso ed era stato sottoposto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Muore in cella boss legato a Messina Denaro: disposta l'autopsia

