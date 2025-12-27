muore a 100 anni maria sole agnelli

«Mi chiami pure Maria Sole, lasci perdere contessa ». E così è stato in quelle occasioni che per telefono, ma anche a tu per tu, il Giornale ha potuto intervistare la sorella dell'Avvocato, scomparsa ieri alla veneranda età di 100 anni e 139 giorni. Gentile, disponibile, il tono di voce simile a quello del fratello Gianni, Maria Sole era solita ascoltare, seduta in disparte con il marito, il conte Pio Teodorani Fabbri, del quale è rimasta vedova all'inizio del 2022, e il figlio Eduardo, le conferenze stampa che l'allora ad di Fiat, Sergio Marchionne, teneva al Lingotto al termine dell'assemblea annuale degli azionisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

