Muore a 100 anni Maria Sole Agnelli
«Mi chiami pure Maria Sole, lasci perdere contessa ». E così è stato in quelle occasioni che per telefono, ma anche a tu per tu, il Giornale ha potuto intervistare la sorella dell'Avvocato, scomparsa ieri alla veneranda età di 100 anni e 139 giorni. Gentile, disponibile, il tono di voce simile a quello del fratello Gianni, Maria Sole era solita ascoltare, seduta in disparte con il marito, il conte Pio Teodorani Fabbri, del quale è rimasta vedova all'inizio del 2022, e il figlio Eduardo, le conferenze stampa che l'allora ad di Fiat, Sergio Marchionne, teneva al Lingotto al termine dell'assemblea annuale degli azionisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni
Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni
Maria Sole Agnelli muore a 100 anni, la sorella-confidente dell’Avvocato aveva a cuore la formazione dei giovani: fu eletta sindaca senza comizi; È morta Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Susanna; Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato: aveva cento anni; Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato. Aveva cent'anni. Al suo ramo familiare il 12,3% della Giovanni Agnelli Bv.
Maria Sole Agnelli muore a 100 anni, la sorella dell’Avvocato che aveva a cuore la formazione dei giovani: fu eletta sindaca senza comizi - A 100 anni, il 26 dicembre, è morta – nella sua tenuta di Torrimpietra, a pochi chilometri da Roma – Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni, di Umberto e di Susanna. tecnicadellascuola.it
È morta Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Susanna - Aveva 100 anni, è stata presidente di Fondazione Agnelli per 14 anni. ansa.it
Morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato: aveva 100 anni - E' morta oggi, 26 dicembre 2025, all'età di 100 anni, Maria Sole Agnelli. lapresse.it
Malore mentre gioca a calcio, Paul Nana muore a 15 anni sotto gli occhi degli amici: dramma a Pordenone - facebook.com facebook
Va a trovare i genitori per Natale, muore a 47 anni soffocato dal panettone. Inutile l'intervento del 118 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.