Moviola Pisa Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta il Pisa nella 17ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Maresca. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Bercigli e Bahri, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perenzoni. Al VAR opererà Marini, supportato dall’assistente Abisso nel ruolo di AVAR. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. PISA JUVE LIVE 5? AMMONITO PISA – Cartellino giallo ai danni di Angori per fallo su Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Pisa Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

Leggi anche: Moviola Juve Milan LIVE: gli episodi dubbi del match

Leggi anche: Moviola Como Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pisa-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario; Pisa Juve LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A; Juventus Sampdoria Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca.

Pisa-Juventus, la MOVIOLA LIVE: mani in area di Calabresi, ma niente rigore. Errore di Maresca sul giallo ad Angori. Manca un giallo a Kalulu. - Juventus, gara valida per la 17esima giornata di Serie A ... calciomercato.com