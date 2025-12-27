Motocross il Sudafrica torna nel calendario iridato! Cinque continenti rappresentati nel 2026

Infront Moto Racing ha reso noto un nuovo aggiornamento a proposito del calendario del Mondiale Motocross 2026, che comincerà ufficialmente nel weekend 7-8 marzo in Argentina con la prima di venti tappe previste per l’assegnazione del titolo nelle classi MX2 e MXGP. Uno dei due Gran Premi vacanti è stato assegnato al Sudafrica, che tornerà dunque nel calendario iridato dopo 18 anni. Johannesburg accoglierà i migliori crossisti al mondo nel fine settimana del 4-5 luglio, consentendo al Mondiale 2026 di fare tappa in ben cinque continenti. Confermate le sedi e le date degli altri diciotto round già annunciati nelle scorse settimane, mentre resta ancora vuoto lo slot del 25-26 aprile posizionato tra il GP del Trentino (18-19 aprile) ed il GP di Francia (23-24 maggio). 🔗 Leggi su Oasport.it

