ROMA Nemmeno il Natale riesce a frenare la violenza degli attacchi russi in Ucraina. Nel corso dei raid tre persone sono morte e altre tredici sono rimaste ferite. E intanto Mosca assicura che un accordo non è mai stato così vicino, accusando però Kiev e l’Europa di sabotare l’intesa. Diversa la lettura di Bruxelles. "Non ci sono indicazioni che la Russia sia interessata alla pace o a un cessate il fuoco", ha denunciato la portavoce della Commissione Ue, Arianna Podestà. In questo contesto convulso domani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Florida, dove incontrerà l’omologo Usa, Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mosca "Pace mai così vicina"

Leggi anche: Sintonia tra Usa e Ucraina. "La pace mai così vicina"

Leggi anche: Ucraina, summit a Berlino.Trump ottimista: pace mai così vicina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucraina Zelensky vola da Trump Domenica il vertice sulla pace | Mai così vicini all' accordo; Mosca | Mai così vicini all' intesa ma ostacolati da Kiev e Ue Zelensky pensa al referendum su piano di Trump; Ucraina | Zelensky da Trump a Mar-a-Lago Mosca | Mai così vicini all’accordo Ma gli ostacoli sono tanti; Ucraina Zelensky vola da Trump | domenica il vertice sulla pace a Mar-a-Lago | Mai così vicini all' accordo.

Guerra in Ucraina: Zelensky accetta il nuovo piano. E Trump manda Witkoff a Mosca, ma la pace non è ancora vicina - Settimana prossima Witkoff sarà a Mosca, mentre negli Usa una telefonata col russo Ushakov sembra ... panorama.it

Ucraina, ok di Kiev ad accordo di pace: ma Mosca frena. Trump invia Witkoff da Putin - E il presidente Donald Trump, che parla di "un accordo molto vicino" per porre fine alla guerra con la Russia, ha incaricato l'inviato ... adnkronos.com

Pace in Ucraina, per Trump siamo vicini ma Mosca frena. Retroscena Usa: il vero obiettivo di Putin - La Russia sarebbe pronta a respingere il nuovo piano in 19 punti redatto da Stati Uniti e Ucraina. iltempo.it

Ucraina, summit a Berlino.Trump ottimista: pace mai così vicina

Il presidente ucraino si dice pronto a sottoporre a referendum il piano di pace se la Russia lo accetterà nei prossimi sessanta giorni. Mosca frena: «Kiev ed Europa vogliono affossare l’accordo» - facebook.com facebook

Zelensky sente gli inviati Usa: “Buone idee per una pace duratura”, ma Mosca resta scettica #Nazionale x.com