Morto Paolo Bontempi produceva strumenti musicali | il patrimonio aziendale e la crisi

La scomparsa di Paolo Bontempi, avvenuta a 93 anni a Montelupone, ha riportato l’attenzione su una delle aziende più importanti e apprezzate in Italia. Ingegnere elettronico, Paolo Bontempi aveva trasformato una bottega artigiana fondata dal padre nel 1937 in un gruppo industriale capace di segnare intere generazioni grazie alla produzione di strumenti musicali. Le origini dell’azienda risalgono al 1937, quando Egisto Bontempi avviò una piccola produzione di fisarmoniche nelle Marche. Fu Paolo Bontempi a imprimere la svolta decisiva, puntando su innovazione tecnologica, materiali plastici e produzione su larga scala. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Morto Paolo Bontempi, produceva strumenti musicali: il patrimonio aziendale e la crisi Leggi anche: È morto Paolo Bontempi: l'imprenditore che inventò i giochi musicali Leggi anche: Addio a Bontempi, storico patron dell’azienda di strumenti e giochi musicali Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Morto Paolo Bontempi, l'imprenditore che inventò i giocattoli musicali aveva 93 anni; Addio all’ingegnere Paolo Bontempi, il re di strumenti e giochi musicali. È morto Paolo Bontempi, l’inventore della “pianola”: addio all’ingegnere che portò la musica nelle camerette di milioni di bambini - Si è spento a 93 anni l'ingegnere che trasformò la bottega di fisarmoniche del padre in un impero di strumenti musicali giocattolo ... ilfattoquotidiano.it

