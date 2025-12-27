Morto Fernando Martin nell'incidente in mare hanno perso la vita anche tre dei suoi figli

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore Fernando Martin Carreras, che da quest'anno era l'allenatore della squadra B femminile del Valencia, è morto a 44 anni in un incidente in mare. Nell'incidente sono morti anche tre dei suoi figli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

