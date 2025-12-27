Morta Fernanda Contri prima donna giudice della Corte costituzionale
il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la scelse come giudice della Corte costituzionale, facendone la prima donna nella storia della Consulta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Addio a Fernanda Contri, ex ministro e prima donna giudice della Corte Costituzionale
Leggi anche: Cambio del giudice al maxi processo sulle torture in carcere: istanza alla Corte Costituzionale
Chi era Maria Sole Agnelli, morta all’età di 100 anni. FOTO; Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO.
Fernanda Contri, è morta a 90 anni la prima donna giudice della Corte costituzionale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fernanda Contri, è morta a 90 anni la prima donna giudice della Corte costituzionale ... tg24.sky.it
Addio a Fernanda Contri, morta a 90 anni l'ex ministra e prima donna giudice della Corte Costituzionale - È morta all’età di 90 anni l’avvocata e giurista italiana Fernanda Contri, figura di spicco nel mondo della magistratura e della politica italiana. primocanale.it
Addio a Fernanda Contri, ex ministra e prima donna giudice della Corte Costituzionale - La sua vita è stata segnata dal rigore giuridico, dal senso dello Stato e da un impegno costante per l'affermazione del ruolo delle ... huffingtonpost.it
Genova, morta la giurista Fernanda Contri - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.