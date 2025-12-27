Morta Fernanda Contri prima donna giudice della Corte costituzionale

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la scelse come giudice della Corte costituzionale, facendone la prima donna nella storia della Consulta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

morta fernanda contri prima donna giudice della corte costituzionale

© Imolaoggi.it - Morta Fernanda Contri, prima donna giudice della Corte costituzionale

Leggi anche: Addio a Fernanda Contri, ex ministro e prima donna giudice della Corte Costituzionale

Leggi anche: Cambio del giudice al maxi processo sulle torture in carcere: istanza alla Corte Costituzionale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chi era Maria Sole Agnelli, morta all’età di 100 anni. FOTO; Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO.

morta fernanda contri primaFernanda Contri, è morta a 90 anni la prima donna giudice della Corte costituzionale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fernanda Contri, è morta a 90 anni la prima donna giudice della Corte costituzionale ... tg24.sky.it

morta fernanda contri primaAddio a Fernanda Contri, morta a 90 anni l'ex ministra e prima donna giudice della Corte Costituzionale - È morta all’età di 90 anni l’avvocata e giurista italiana Fernanda Contri, figura di spicco nel mondo della magistratura e della politica italiana. primocanale.it

morta fernanda contri primaAddio a Fernanda Contri, ex ministra e prima donna giudice della Corte Costituzionale - La sua vita è stata segnata dal rigore giuridico, dal senso dello Stato e da un impegno costante per l'affermazione del ruolo delle ... huffingtonpost.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.