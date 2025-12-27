Monza uno studentato al posto del bosco al Polo istituzionale? La Bicocca apre agli ambientalisti

Monza – Il coordinamento composto da 20 associazioni e comitati di Monza continua a tenere alta l’attenzione sulla sorte del bosco di 25.000 metri quadrati al Polo istituzionale. Il bosco dovrebbe essere abbattuto, secondo le intenzioni della giunta Pilotto, per fare posto a u no studentato, ma per l’Università Bicocca non è detto che la nuova struttura debba essere costruita proprio lì. Nelle scorse settimane gli ambientalisti monzesi hanno incontrato il prorettore dell’ateneo Guido Cavaletti, fra i responsabili del tavolo sul protocollo di interesse relativo ai posti alloggio per il diritto allo studio, per un confronto sul progetto dello studentato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il bosco spontaneo a rischio. Prima vittoria di Legambiente: arriva la tutela della Regione - La Regione tutela il bosco spontaneo alle spalle del Polo istituzionale che quindi non potrà essere eliminato per fare posto allo studentato. ilgiorno.it

Taglio del bosco di 25mila mq, via libera dal Comune. Comitati in rivolta: “È uno scempio ambientale” - Monza – Associazioni e comitati cittadini all’attacco dopo l’approvazione da parte della maggioranza della variante al Pgt del Comune di Monza che prevede il taglio del bosco di circa 25. ilgiorno.it

