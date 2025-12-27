montichiari dice addio a carla montanari inarrestabile esempio di impegno contro la sma

Montichiari (Brescia) – Inarrestabile, sempre attenta agli altri, tanto da impegnarsi in prima persona per i più deboli, ma anche capace di dimostrare, con la propria testimonianza, che la disabilità non definisce una persona e che la libertà è un diritto, non un privilegio. Brescia dice addio a Carla Montanari, monteclarense che si è spenta a 72 anni nel giorno di Natale. Montanari era la più longeva persona con Sma in Italia, malattia che aveva raccontato nel libro “Arrivo dove voglio“, scritto da Manuela Zanotti, per volontà di Carla e del marito Nicola Colosio. Un grido di fiducia e speranza per tutti: il libro racconta, infatti, oltre sette decenni di convivenza con la patologia, comparsa sin dal primo anno di vita, costringendo Montanari sulla sedia a rotelle sin da bambina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

