Monte San Martino riscopre la sua storia col Mercante in fiera Volti e luoghi del posto | come funziona il gioco

Monte San Martino, 27 dicembre 2025 - Il giorno di Natale un gruppo di giovani ha trasformato un tradizionale gioco di carte in un rito collettivo. Un Mercante in fiera del tutto inedito: non lattanti o pagode, ma l’anima stessa del paese, fatta di volti, soprannomi, luoghi e memorie condivise. Da anni i ragazzi del posto si danno appuntamento per un grande pranzo natalizio che, col tempo, è cresciuto fino a superare i 100 partecipanti, coinvolgendo anche persone da fuori. Quest’anno il passo in più è stato assai originale. Luca Palombi, ideatore del “Mercante in fiera monsammartinese” insieme a Mattia Recchioni, lo spiega così: “Volevamo andare oltre il pranzo e ritrovarci sotto le feste natalizie per giocare insieme”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

