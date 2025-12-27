Monreale il sindaco Arcidiacono presenta il piano 2026 | Più vigili nuovi parcheggi e grandi eventi

Monreale – Un bilancio snello, ma denso di prospettive per il futuro. Nel corso dell’incontro con la stampa di fine anno, l’amministrazione comunale di Monreale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha illustrato il cronoprogramma delle attività che trasformeranno la città da qui al 2026. Tra la ripartenza dei cantieri strategici, il potenziamento della sicurezza urbana . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

