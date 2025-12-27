Moma Cup numeri da record
Manca pochissimo, ma sicuramente è tutto pronto per il via libera alla sedicesima edizione della Moma Winter Cup, prestigioso torneo giovanile di pallavolo organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini: del resto non è possibile altrimenti con la poderosa, e spettacolare, macchina organizzativa della società modenese, capace di far sembrare normale l’organizzazione di un evento, che in realtà nasconde numeri impressionanti nelle proporzioni, che è riduttivo definire da record. Nato sulla scorta dei tornei giovanili che si giocavano a cavallo degli anni Duemila nei paesi del Nord Europa, La Moma Winter Cup è via cresciuta negli anni, ed è ormai punto di riferimento insostituibile nel panorama sportivo nazionale e internazionale, come testimonia la massiccia adesione dei migliori club giovanili italiani, ma anche la presenza di importanti rappresentanze Europee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
