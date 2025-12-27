Mohammad Hannoun chi è il presidente dei Palestinesi in Italia arrestato

(Adnkronos) – Nella maxi operazione che ha portato all'arresto di nove persone e che ha scoperchiato un sistema per finanziare Hamas con fondi che venivano raccolti per fini umanitari spicca il nome di Mohammad Hannoun, presidente dei Palestinesi in Italia, che "è tra le persone arrestate per terrorismo e finanziamenti ad Hamas", come confermato da Mariastella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: "Sette milioni ad Hamas tramite organizzazioni benefiche". Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia

Leggi anche: Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it