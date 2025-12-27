Mohammad Hannoun chi è il presidente dei Palestinesi in Italia arrestato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nella maxi operazione che ha portato all'arresto di nove persone e che ha scoperchiato un sistema per finanziare Hamas con fondi che venivano raccolti per fini umanitari spicca il nome di Mohammad Hannoun, presidente dei Palestinesi in Italia, che "è tra le persone arrestate per terrorismo e finanziamenti ad Hamas", come confermato da Mariastella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: "Sette milioni ad Hamas tramite organizzazioni benefiche". Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia

Leggi anche: Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

mohammad hannoun 232 presidenteChi &#232; Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it

mohammad hannoun 232 presidenteMohammad Hannoun, chi &#232; il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia che finanziava Hamas con i soldi della beneficenza - Tra gli indagati nell'ambito dell'operazione di Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che ha scoperchiato un sistema di finanziamento all'associazione terroristica di ... msn.com

mohammad hannoun 232 presidenteChi sono Mohammad Hannoun e gli altri otto indagati per terrorismo a Genova - Il presidente dei palestinesi in Italia e i membri di tre associazioni benefiche avrebbero destinato più del 71% dei fondi raccolti al finanziamento diretto di Hamas o enti a essa collegate ... quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.