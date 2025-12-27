Mohammad Hannoun arrestato per terrorismo | allontanato da Milano sgradito a Sesto e Cinisello Quando diceva simpatizzo con Hamas

Milano, 27 dicembre 2025 – Allontanato da Milano, sgradito a Sesto e Cinisello, inserito nella blacklist del Dipartimento del Tesoro statunitense con l'accusa di essere un finanziatore del terrorismo e di promuovere manifestazioni contro Israele. E ora, arrestato. Tra i nove finiti nell’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova partita dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, che ha portato oggi a nove arresti da parte della polizia e della Guardia di finanza del capoluogo ligure, c’è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, che gli investigatori definiscono “membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas” e “vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

