UmbriaCON si prepara a diventare sempre più internazionale. La terza edizione del Festival Comics Arts & Games, in programma dal 16 al 18 gennaio 2026 presso UmbriaFiere, annuncia due nuovi ospiti di prestigio che accendono l’attesa dei fan: l’illustratore giapponese Mitsuhiro Arita e l’attrice. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Mitsuhiro Arita (Magic) e Natalia Tena (Harry Potter) ospiti vip di UmbriaCON 2026

Leggi anche: Mashle Magic and Muscles torna nel 2027: confermata la terza stagione "dell'Harry Potter giapponese"

Leggi anche: UmbriaCON 2026: tema, cover e primi ospiti del Festival Comics Arts & Games (Umbriafiere – Bastia Umbra)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Charizard Base Set Signed and Sketched by Mitsuhiro Arita PSA 7/AUTO 9 #pokemon #charizard #psa #pokemoncard #pokemontcg - facebook.com facebook