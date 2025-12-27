Mitchell lo sconosciuto difensore inglese che sta mettendo paura ai procuratori | ha sostituito il suo agente con l’intelligenza artificiale

Un difensore di League One, un abbonamento premium a ChatGpt da 15 sterline e un contratto firmato senza intermediari: l’esperimento di Demetri Mitchell apre un fronte inedito nel calcio professionistico. L’ingresso dell’ intelligenza artificiale nelle trattative di mercato allarma – e non poco – agenti e dirigenti. Ne scrive El Mundo. L’Ia entra nelle trattative di mercato: i dettagli. Si legge su El Mundo: «Un agente mi chiede una commissione del 5%, ChatGpt mi addebita solo 15 sterline per il suo abbonamento premium». L’audacia di Demetri Mitchell, un modesto difensore di League One (la terza divisione del calcio inglese), ha messo in allerta agenti e procuratori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

