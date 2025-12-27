Gli amori controversi e la vita privata di Mita Medici, ospite di Verissimo, un racconto che ha stupito il suo pubblico anche in passato. Una vita sotto i riflettori, tra cinema, musica, teatro e amori intensi: Mita Medici, nome d’arte di Patrizia Vistarini, torna a raccontarsi senza filtri in un’intervista trasmessa da Verissimo, il contenitore del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Figlia d’arte, suo padre era un attore e sua madre ex Miss Roma, ha anche una sorella maggiore, Carla, che è una scrittrice molto apprezzata. Da ragazzina esordisce nel mondo dello spettacolo, diventando ragazza del Piper e ispirando anche una canzone delle Orme. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Mita Medici: “Mi ha tradita con una famosa”, e lui replica: “Mi vergogno”

Leggi anche: “Faccio sesso fantastico con un uomo cinque volte al giorno, ma lui mi ha detto di non innamorarmi”: lo sfogo di una donna tradita nei sentimenti

Leggi anche: «Ho 51 anni e mi sono infatuata dell'amico 18enne di mio figlio: mi vergogno ma non riesco a smettere di pensare a lui»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

«Potevo vincere di più, ma sarei stato più felice Mi vergogno di cosa feci con Mita Medici. Alcaraz ha punte più alte di Sinner» - facebook.com facebook

Panatta: «Potevo vincere di più ma a che prezzo. Mi pento di cosa feci a Mita Medici. Alcaraz Ha punte più alte di Sinner» x.com