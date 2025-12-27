Mita Medici | Mi ha tradita con una famosa e lui replica | Mi vergogno

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amori controversi e la vita privata di Mita Medici, ospite di Verissimo, un racconto che ha stupito il suo pubblico anche in passato. Una vita sotto i riflettori, tra cinema, musica, teatro e amori intensi: Mita Medici, nome d’arte di Patrizia Vistarini, torna a raccontarsi senza filtri in un’intervista trasmessa da Verissimo, il contenitore del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Figlia d’arte, suo padre era un attore e sua madre ex Miss Roma, ha anche una sorella maggiore, Carla, che è una scrittrice molto apprezzata. Da ragazzina esordisce nel mondo dello spettacolo, diventando ragazza del Piper e ispirando anche una canzone delle Orme. 🔗 Leggi su Cityrumors.it



© Cityrumors.it - Mita Medici: “Mi ha tradita con una famosa”, e lui replica: “Mi vergogno”

