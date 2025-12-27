Il Napoli scenderà in campo domani per affrontare la Cremonese. Il club azzurro dovrà fare a meno di tre calciatori: Beukema, Olivera e Lukaku non partiranno con la squadra. Le condizioni del belga continuano ad essere un caso e rischiano di condizionare il mercato azzurro a gennaio, bloccando anche la partenza dello “scontento” Lucca. Lukaku “blocca” Lucca: dipende tutto dalle sue condizioni. Lukaku non è ancora al meglio e non è ancora tornato in campo dopo l’infortunio nel ritiro estivo, nonostante il ritorno in panchina in Supercoppa. Per Cremona, invece, non arriverà nemmeno la convocazione e questo fa porre qualche punto interrogativo sul suo stato fisico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mistero Lukaku, ora è un dilemma anche per il mercato: spunta il retroscena

Leggi anche: Kostic Juve, il serbo non convince: a gennaio la dirigenza è pronta a tornare sul mercato per sostituirlo! E spunta anche un retroscena

Leggi anche: Mercato Napoli, spunta il retroscena: gli azzurri lo avevano messo nel mirino

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mistero Lukaku, Martinez si schiera: "Ecco quando potrebbe giocare" - La partita contro il Canada, la prima a Qatar 2022 del Belgio, che segnerà anche il ritorno dei centroamericani alla fase finale di un Mondiale 36 anni dopo l’ultima volta, non sarà l’occasione per ... corrieredellosport.it

NON SOLO SUPERCOPPA ITALIANA: IL NAPOLI LANCIA UN CHIARO MESSAGGIO PER IL CAMPIONATO Con la prospettiva di avere a disposizione nel girone di ritorno anche Anguissa, Lukaku e De Bruyne, il Napoli di Conte ha indossato l'abito delle migl - facebook.com facebook