Mistero Lukaku ora è un dilemma anche per il mercato | spunta il retroscena

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli scenderà in campo domani per affrontare la Cremonese. Il club azzurro dovrà fare a meno di tre calciatori: Beukema, Olivera e Lukaku non partiranno con la squadra. Le condizioni del belga continuano ad essere un caso e rischiano di condizionare il mercato azzurro a gennaio, bloccando anche la partenza dello “scontento” Lucca. Lukaku “blocca” Lucca: dipende tutto dalle sue condizioni. Lukaku non è ancora al meglio e non è ancora tornato in campo dopo l’infortunio nel ritiro estivo, nonostante il ritorno in panchina in Supercoppa. Per Cremona, invece, non arriverà nemmeno la convocazione e questo fa porre qualche punto interrogativo sul suo stato fisico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

mistero lukaku ora 232 un dilemma anche per il mercato spunta il retroscena

© Spazionapoli.it - Mistero Lukaku, ora è un dilemma anche per il mercato: spunta il retroscena

Leggi anche: Kostic Juve, il serbo non convince: a gennaio la dirigenza è pronta a tornare sul mercato per sostituirlo! E spunta anche un retroscena

Leggi anche: Mercato Napoli, spunta il retroscena: gli azzurri lo avevano messo nel mirino

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mistero Lukaku, Martinez si schiera: "Ecco quando potrebbe giocare" - La partita contro il Canada, la prima a Qatar 2022 del Belgio, che segnerà anche il ritorno dei centroamericani alla fase finale di un Mondiale 36 anni dopo l’ultima volta, non sarà l’occasione per ... corrieredellosport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.