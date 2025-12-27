Mister Bean la verità sul numero di puntate | come possono essere solamente 15?

Sembra quasi al livello di Beautiful che, come Jake La Furia, non finisce mai ed ha una quantità di puntate che va aumentando costantemente. E invece no: in realtà è solamente un inganno della nostra mente. Una sorta di Mandela Effect applicato a un prodotto culturale famosissimo. Perché di Mister Bean, in realtà, esistono solo 15 puntate. Scritta così sembra una provocazione, o una di quelle curiosità buttate lì per fare click. E invece è tutto vero. Il punto è che Mister Bean è andato in onda così tante volte, per così tanto tempo, da averci convinti che fosse infinito. Ma in realtà erano soltanto infinite repliche. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

