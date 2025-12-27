Missili nucleari ipersonici in Bielorussia | individuata una possibile base russa a est di Minsk

Due studiosi americani avrebbero individuato in Bielorussia una base militare dove la Russia avrebbe quasi certamente stazionato o si preparerebbe a stazionare missili nucleari ipersonici. La struttura si troverebbe a circa 300 chilometri a est di Minsk, in un’area finora rimasta fuori dalle comunicazioni ufficiali di Mosca. Sarebbe la prima volta dalla fine della Guerra fredda che la Russia dispiegherebbe missili nucleari al di fuori del proprio territorio nazionale. Il presidente russo Vladimir Putin aveva già annunciato l’intenzione di collocare in Bielorussia i missili a medio raggio Oreshnik, dotati di una gittata di 5. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

