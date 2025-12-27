Missili ipersonici Kinzhal su Kiev

9.00 Notte di bombe, di attacchi e di fuoco su Kiev. I russi hanno attaccato diversi distretti della Regione danneggiando edifici residenziali, cantieri, aziende e ferendo persone. Kiev è stata colpita con missili ipersonici Kinzhal. "Il Paese terrorista continua a fare guerra alla popolazione civile. Il nemico sta attaccando deliberatamente infrastrutture critiche e case",riferisce l'Amministrazione militare che ricorda che l'allerta rimane in vigore in tutta la Regione di Kiev e chiede a tutti di rimanere in luoghi sicuri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

