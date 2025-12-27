Minoranza all’attacco sulle tasse locali

"Il regalo di Natale dell’amministrazione è una stangata per famiglie e anziani": la "stangata sotto l’albero" è denunciata dai consiglieri di minoranza Laura Biagiotti (foto), Oriana Spini e Luca Vegliò. Questi i dettagli: "L’aliquota IMU subisce un’impennata, passando dallo 0,95% al 1,06% (un aumento dell’11%). Questa scelta penalizza chi ha ereditato la casa dei genitori, in un mercato immobiliare dell’entroterra dove vendere è quasi impossibile. Il rischio è duplice: un salasso per i proprietari o un inevitabile aumento dei canoni d’affitto. Per le giovani famiglie il colpo è doppio. Le tariffe dell’asilo nido vedono la quota fissa balzare da 305 a 367 euo, a cui va aggiunta la quota di presenza giornaliera di 4 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

