Minaccia con una pistola l’ex compagna e il figlio uomo fermato dai carabinieri
Nel pomeriggio della vigilia di Natale, i carabinieri della compagnia di Comacchio, hanno eseguito una misura cautelare disposta dall’Autorità giudiziaria estense nei confronti di un 70enne residente nel comune lagunare, poiché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori e minaccia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
