Minacce e insulti alla ex poi l’assalto e lo stupro nella casa dove lavora come badante | arrestato un 20enne

Un 20enne peruviano è stato arrestato a Milano dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale e estorsione ai danni dell’ex compagna. Il giovane aveva già riportato una condanna a due anni nel 2025 con pena sospesa per maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna. Ma è presto tornato alla carica, ricoprendola di minacce e insulti, appostandosi sotto casa sua o ancora inviandole migliaia di messaggi, tra cui foto dove brandiva un’arma da fuoco. L’ uomo si è anche presentato nella casa dove la donna lavorava come badante di due anziani. 🔗 Leggi su Open.online

