Milioni di euro nelle casse di Hamas | un arresto anche a Bologna

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine dell’operazione ‘Domino’, la polizia e la guardia di finanza hanno arrestato nove persone, accusate di aver sovvenzionato l’organizzazione militante e islamica di Hamas. Secondo l’accusa, il gruppo di persone avrebbe raccolto soldi e donazioni attraverso delle associazioni benefiche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

