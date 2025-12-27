Milioni di euro nelle casse di Hamas | un arresto anche a Bologna
Al termine dell’operazione ‘Domino’, la polizia e la guardia di finanza hanno arrestato nove persone, accusate di aver sovvenzionato l’organizzazione militante e islamica di Hamas. Secondo l’accusa, il gruppo di persone avrebbe raccolto soldi e donazioni attraverso delle associazioni benefiche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
