Milano terrore in corso Buenos Aires | baby gang accoltella due ragazzi alle otto di sera

"Io abito qui in zona, ho un figlio adolescente, quindi la preoccupazione è cresciuta parecchio". L'ultima aggressione da parte dei maranza in corso Buenos Aires alle otto della sera. Le vittime due giovani amici che passeggiavano: uno italiano di 22 anni, l'altro egiziano di 32. Aggrediti all'improvviso senza alcun motivo, picchiati e accoltellati. Soccorsi e trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. A colpire: il branco, ancora una volta composto dai maranza. Bande di ragazzi, anche minorenni, nati in Italia da famiglie di origine nordafricana che picchiano, rapinano, accoltellano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

