Milano sequestrate 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano in questi giorni di fine anno hanno sequestrato oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali. Il risultato è frutto dell’intensificazione delle attività di contrasto al fenomeno della fabbricazione e vendita di materiali pirotecnici irregolari disposta in vista delle festività di Capodanno dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Le attività delle Fiamme Gialle si sono sviluppate su tutto il territorio provinciale e hanno consentito di individuare irregolarità di diversa natura. Controlli in magazzini ed esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

