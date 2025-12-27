Milano ribalta Conegliano! Egonu oltre il trentello pirotecnica vittoria in Serie A1 Primo ko delle Pantere
Milano ha sconfitto Conegliano per 3-1 (22-25; 25-19; 31-29; 25-20) nel big match della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, facendo festa di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e infliggendo alla corazzata veneta la prima delusione stagionale in campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini avevano battuto le Pantere nel match che a ottobre mise in palio la Supercoppa Italiana e oggi si sono replicate, confermandosi la bestia nera delle Campionesse d’Italia in questo avvio di stagione e ribadendo che in una partita secca possono fare malissimo al sestetto di coach Daniele Santarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Paola Egonu rasenta il “trentello” in Serie A1 e Milano rimonta Busto Arsizio, in attesa del grande rinforzo
Leggi anche: Paola Egonu torna dal trionfo mondiale e trascina la rinnovata Milano, prima vittoria in Serie A1. Bergamo ko
Paola Egonu firma l’impresa di Milano contro Conegliano - Grazie a questo successo Milano si è riportata a una sola lunghezza dalla Reale Mutua Fenera Chieri e a due punti dall’Igor Gorgonzola Novara ... sportal.it
LIVE Milano-Conegliano 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trionfo Numia! Venete fermate dopo 3 anni in regular season - 20: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, nomn è ancora finoto il 2025 del volley perchè ci sono in ... oasport.it
DIRETTA/ Milano Conegliano (risultato finale 3-1): Vero Volley super! (oggi 27 dicembre 2025) - Diretta Milano Conegliano streaming video Rai: torna la grande sfida di volley Serie A1, per la 17^ giornata si gioca all'Allianz Cloud. ilsussidiario.net
Lo scontro avvenuto lungo l'autostrada A8 in direzione Milano, nel tratto compreso tra Legnano e il bivio A8/A9 LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/incidente-allalba-sulla8-auto-si-ribalta-quattro-feriti-tra-cui-una-bambina/2445823/utm_term=Autof - facebook.com facebook
Camion si ribalta lungo la #ss336, bloccata a Cardano la #superstrada dall’aeroporto di #Malpensa in direzione #Milano - A8, a quando un potenziamento dei collegamenti stradali @matteosalvinimi @StradeAnas @cmterzi @RegLombardia #incidente #cao x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.