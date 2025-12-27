Milano ha sconfitto Conegliano per 3-1 (22-25; 25-19; 31-29; 25-20) nel big match della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, facendo festa di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e infliggendo alla corazzata veneta la prima delusione stagionale in campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini avevano battuto le Pantere nel match che a ottobre mise in palio la Supercoppa Italiana e oggi si sono replicate, confermandosi la bestia nera delle Campionesse d’Italia in questo avvio di stagione e ribadendo che in una partita secca possono fare malissimo al sestetto di coach Daniele Santarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano ribalta Conegliano! Egonu oltre il trentello, pirotecnica vittoria in Serie A1. Primo ko delle Pantere

Leggi anche: Paola Egonu rasenta il “trentello” in Serie A1 e Milano rimonta Busto Arsizio, in attesa del grande rinforzo

Leggi anche: Paola Egonu torna dal trionfo mondiale e trascina la rinnovata Milano, prima vittoria in Serie A1. Bergamo ko

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Paola Egonu firma l’impresa di Milano contro Conegliano - Grazie a questo successo Milano si è riportata a una sola lunghezza dalla Reale Mutua Fenera Chieri e a due punti dall’Igor Gorgonzola Novara ... sportal.it