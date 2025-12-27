Milan-Verona rossoneri in ritiro al Melià Foto e autografi per i tifosi presenti | VIDEO
Il Milan di Allegri è arrivato all'Hotel Melià di Milano per il ritiro prima della sfida col Verona. Foto e autografi per i tifosi presenti. Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani alle ore 12:30, in occasione della sfida contro l'Hellas Verona di Zanetti, match valido per la 17^giornata di Serie A. Nel video l'arrivo della squadra rossonera all'Hotel Melià di Milano, in cui passeranno la notte in ritiro. Tra i presenti anche Matteo Gabbia, vicino ai compagni nonostante l'infortunio al ginocchio. Per i tifosi presenti foto e autografi dai beniamini rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, sorrisi e autografi per Athekame con i tifosi rossoneri | PM
Leggi anche: Milan, sorrisi e autografi per De Winter con i tifosi rossoneri | PM
FLASH| Novità da Milanello su Rafa Leao: le ultime sul 10 rossonero verso Milan-Verona; Domani la conferenza stampa di Allegri da Milanello alla vigilia di Milan-Hellas Verona: i dettagli.
Milan – Verona, Allegri conferma l’assenza del big: “Domani non ci sarà”, poi su Fullkrug - Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Verona, tra assenze pesanti e attenzione chiesta ai suoi uomini. spaziomilan.it
Nove vittorie di fila per il Milan contro il Verona. Solo contro tre squadre i rossoneri hanno fatto meglio - Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score di 19- milannews.it
Pronostico Milan-Verona: c'è un'altra 'piccola' sulla strada di Allegri - Verona quote analisi statistiche precedenti 17ª giornata Serie A in programma domenica 28 dicembre alle 12. gazzetta.it
NEWS PM Domani saranno presenti 73 mila tifosi a San Siro per Milan-Verona Sempre con te sarò - facebook.com facebook
Leao non convocato per Milan-Verona, l'annuncio di Allegri: "Ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.