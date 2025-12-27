Il Milan di Allegri è arrivato all'Hotel Melià di Milano per il ritiro prima della sfida col Verona. Foto e autografi per i tifosi presenti. Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani alle ore 12:30, in occasione della sfida contro l'Hellas Verona di Zanetti, match valido per la 17^giornata di Serie A. Nel video l'arrivo della squadra rossonera all'Hotel Melià di Milano, in cui passeranno la notte in ritiro. Tra i presenti anche Matteo Gabbia, vicino ai compagni nonostante l'infortunio al ginocchio. Per i tifosi presenti foto e autografi dai beniamini rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Verona, rossoneri in ritiro al Melià. Foto e autografi per i tifosi presenti | VIDEO

