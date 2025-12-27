Milan-Verona già superata quota 73mila spettatori L’iniziativa di ‘Fondazione Milan’
Domani, 28 dicembre, Milan-Verona sarà il 'lunch match' (ore 12:30) della domenica in Serie A: previsto sugli spalti dello stadio di 'San Siro' il pubblico delle grandi occasioni. Le ultime news, con un'importante precisazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Genoa Inter, Ferraris verso il sold out: superata quota 30mila spettatori
Leggi anche: Record per Milan-Roma su Dazn: oltre 2,4 milioni di spettatori
Diretta/ Verona Milan (risultato finale 0-1): Fonseca torna alla vittoria! (Serie A, 20 dicembre 2024) - Doppio cambio all’intervallo per il Verona: Dawidowicz e Sarr lasciano il posto a Daniliuc e Livramento. ilsussidiario.net
Milan-Verona 1-0: video, gol e highlights - Nel primo tempo l'occasione più nitida capita sui piedi di Musah, che nel corso del 2' di recupero ... sport.sky.it
Fonseca ringrazia Reijnders: il Milan batte il Verona e torna a vincere - 0 sul campo del Verona e tornano al successo che, in campionato, mancava dal 30 novembre. corrieredellosport.it
Verona: Serdar titolare contro il Milan. Out Frese per squalifica, si spera di recuperare Bradaric #ANSA - facebook.com facebook
Verona: Serdar titolare contro il Milan. Out Frese per squalifica, si spera di recuperare Bradaric #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.