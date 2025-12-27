Inter News 24 Milan Verona, Allegri alla vigilia difende il gruppo e indica la strada tra assenze, fase difensiva e obiettivo Champions. Alla vigilia della sfida di Serie A contro il Verona, in programma a San Siro, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione del Milan, tra assenze, nuovi arrivi e obiettivi stagionali. ASSENTI – « Leao non sarà della partita. Ha questo fastidio che non gli consente di scattare e ho preferito lasciarlo a casa: i giocatori part time non vanno bene. Gabbia è ancora fuori, vedremo se potrà esserci col Cagliari o al massimo col Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Verona, Allegri fa il punto: «Leao non sarà della partita, Fullkrug è arrivato sorridente»

Leggi anche: Allegri prima di Milan-Verona: “Leao non è della partita. Gabbia e Fofana …”

Leggi anche: Milan, Allegri nel pre partita: “Oggi sarà complicato. Leao? Gli do dei consigli”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Milan riallunga la rosa: Allegri recupera tutti, ma non Gabbia; Milan, Leao non al 100% e a rischio panchina: le scelte di Allegri in attacco col Verona; Milan-Verona, le probabili formazioni: le valutazioni di Allegri su Leao; Le probabili formazioni di Milan-Hellas Verona (Serie A).

Milan – Verona, Allegri conferma l’assenza del big: “Domani non ci sarà”, poi su Fullkrug - Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Verona, tra assenze pesanti e attenzione chiesta ai suoi uomini. spaziomilan.it