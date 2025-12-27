Milan Nkunku al centro del bivio | titolare col Verona e futuro da chiarire

Il 2025 del Milan si chiude a San Siro, contro un Hellas Verona che arriva da due vittorie consecutive e con nuova fiducia nella corsa salvezza. Per i rossoneri è una gara da non sbagliare, anche perché l’attacco va ancora assemblato tra acciacchi fisici e riflessioni più profonde, che guardano già a gennaio. Al centro di tutto c’è Christopher Nkunku. Protagonista annunciato più sul fronte mercato che sul campo, ma destinato a partire dal primo minuto contro il Verona. Leao non è al top, spazio a Nkunku. Le condizioni di Rafael Leão continuano a tenere banco. L’attaccante portoghese tornerà tra i convocati di Massimiliano Allegri, ma la sensazione è che non sia ancora pronto per reggere l’intera gara dal primo minuto dopo l’infortunio all’adduttore rimediato contro il Torino. 🔗 Leggi su Milanzone.it

