Milan Hugo Souza possibile erede di Maignan? Ecco la prima proposta del Diavolo
Hugo Souza, classe 1999, portiere brasiliano del Corinthians, potrebbe finire al Milan nel prossimo calciomercato estivo nel caso in cui non si trovasse un accordo sul rinnovo del contratto con Mike Maignan. Ecco le ultime news dal 'CorSport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
