Hugo Souza, classe 1999, portiere brasiliano del Corinthians, potrebbe finire al Milan nel prossimo calciomercato estivo nel caso in cui non si trovasse un accordo sul rinnovo del contratto con Mike Maignan. Ecco le ultime news dal 'CorSport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Hugo Souza possibile erede di Maignan? Ecco la prima proposta del Diavolo

Leggi anche: Hugo Souza: chi è il possibile erede di Maignan al Milan

Leggi anche: Hugo Souza Milan, il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri come futuro erede di Maignan. La rivelazione del piano di Tare per portarlo in Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, chi è Hugo Souza: il gigante brasiliano che ha riportato trofei al Corinthians; Il Milan prepara nuovi contatti per Hugo Souza per la porta: il punto di Matteo Moretto; Il Milan su Hugo Souza, il gigante brasiliano scartato dall'Europa: piace tanto per il dopo Maignan; Milan, prima proposta scritta per Hugo Souza: no di Corinthians e giocatore.

Milan per Hugo Souza c'è l'ostacolo Ancelotti: i dubbi del portiere scelto da Tare - Hugo Souza, l'erede designato di Mike Maignan in rossonero, potrebbe decidere di rimanere in Brasile al Corinthians, le trattative e il ruolo del ct auriverde Ancelotti ... sport.virgilio.it