milan allegri per il match col verona non convoca leo infortunato fofana torna a disposizione

Milano, 27 dicembre 2025 – Rafael Leao non convocato, Pierre Fofana di nuovo a disposizione e semaforo rosso alla cessione di Samuele Ricci. Max Allegri si avvicina così alla sfida di domani a pranzo con l’ Hellas Verona. Una piccola, dunque una possibile trappola per i rossoneri: «Una squadra che attacca molto bene l'area. Dobbiamo fare una partita ordinata, cercando di migliorare la fase difensiva che nelle ultime partite, come squadra, è venuta a mancare». Il riferimento è alle sei reti incassate nelle ultime tre uscite, tra Serie A e Supercoppa: «Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi, soprattutto con le piccole quando hai molto più possesso della palla e questo dato a noi ci è contro». 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

