Milan Allegri per il match col Verona non convoca Leo infortunato Fofana torna a disposizione
Milano, 27 dicembre 2025 – Rafael Leao non convocato, Pierre Fofana di nuovo a disposizione e semaforo rosso alla cessione di Samuele Ricci. Max Allegri si avvicina così alla sfida di domani a pranzo con l’ Hellas Verona. Una piccola, dunque una possibile trappola per i rossoneri: «Una squadra che attacca molto bene l'area. Dobbiamo fare una partita ordinata, cercando di migliorare la fase difensiva che nelle ultime partite, come squadra, è venuta a mancare». Il riferimento è alle sei reti incassate nelle ultime tre uscite, tra Serie A e Supercoppa: «Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi, soprattutto con le piccole quando hai molto più possesso della palla e questo dato a noi ci è contro». 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Torino-Milan, probabili formazioni: chi gioca al posto dell’infortunato Fofana? Allegri …
Leggi anche: Allegri carica il Milan: “Domani partita lunga. Pulisic a disposizione, Fofana verso il recupero”
Il Milan ritrova Leao e Pulisic insieme: Allegri può sorridere in vista del match contro il Verona; Buone notizie per Allegri: Leao in gruppo. Può tornare con il Verona; Milan, Leao non al 100% e a rischio panchina: le scelte di Allegri in attacco col Verona; Milan-Hellas Verona Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.
Milan, Allegri per il match col Verona non convoca Leo, infortunato. Fofana torna a disposizione - Nuova chance per Nkunku: «Ha una tecnica molto importante a vederlo negli allenamenti». sport.quotidiano.net
Milan – Verona, Allegri conferma l’assenza del big: “Domani non ci sarà”, poi su Fullkrug - Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Verona, tra assenze pesanti e attenzione chiesta ai suoi uomini. spaziomilan.it
Pronostico Milan-Verona, si parte con l'1 ma per una quota più alta occhio a... - Gli scaligeri segnano però poco (con 13 reti all'attivo sono tra gli ultimi attacchi del torneo) mentre il Milan, con 13 reti al passivo, rientra tra le migliori difese della Serie A. tuttosport.com
#Allegri: “ #Fullkrug è arrivato sorridente e molto contento di essere al #Milan, l’ho visto molto volenteroso. E’ indietro nella condizione e ha bisogno di lavorare. Sarà disponibile col Cagliari. Ha caratteristiche che all’interno della squadra non abbiamo”. x.com
Leão non al 100% e a rischio panchina: le scelte di Allegri per Milan-Verona, vi convince la formazione dei rossoneri Rafa Leão non è sicuro di giocare dall’inizio contro il Verona. Anzi c’è la seria possibilità che, in attacco, giochino Pulisic e Nkunku. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.