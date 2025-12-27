Tra gli album in uscita nel mese di gennaio 2026 all eyes o n Geolier: l’artista più ascoltato su Spotify nel 2024 che ha già fornito due importanti anticipazioni arrivate nei singoli 081 e Fotografia, apripista del nuovo lavoro in studio Tutto È Possibile. Attesissimo anche Mika, che ritorna sulle scene musicali a distanza di tre anni dopo la pubblicazione dell’album in francese, con Hyperlove. I primi giorni del 2026 vedranno l’arrivo del nuovo capitolo musicale di Tony Boy seguito da Kid Laroi alle prese con il secondo lavoro in studio. Grande attenzione anche per Kid Yugi ed il suo terzo capitolo, nonchè terzo concept album e Tutti Fenomeni che per il prossimo lavoro discografico Lunedì si è avvalso della collab di Giorgio Poi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mika, Geolier, Tony Boy tra gli album in uscita nel mese di gennaio 2026

Leggi anche: Depeche Mode, Thomas Raggi, Emis Killa, tra gli album in uscita nel mese di dicembre 2025

Leggi anche: Geolier annuncia “Tutto è possibile”: il quarto album uscirà il 16 gennaio 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Hit parade, Tony Boy scalza Mahmood dalla vetta - Con il suo mix di trap e melodies Tony Boy con Nostalgia (Export), quarto album ufficiale dopo Going Hard, Going Hard 2 e Umile, balza in testa alla classifica Fimi degli album e dei vinili più ... ansa.it

Hit parade, in vetta Pinguini Tattici Nucleari poi Tony Boy - (di Cinzia Conti) I Pinguini Tattici Nucleari balzano in testa alla classifica degli album e dei vinili più venduti della settimana con il nuovo Hello World, di cui la canzone Islanda guida la ... ansa.it

Hit parade, rimane in testa Geolier poi Tony Effe e Tedua - Geolier festeggia in queste ore allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con 3 date del suo tour sold out da mesi rimanendo saldo in testa alla classifica degli album più venduti della settimana e ... quotidiano.net

LUNEDÌ ORE 21 | PREMIERE SU YOUTUBE @geolier senza filtri: Emanuele si racconta a Roberto Saviano Un’intervista intensa e personale. Attiva la campanella per ricevere la notifica. Iscriviti ora e non perderti la premiere. Ci vediamo lunedì sera. - facebook.com facebook