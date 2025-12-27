"Questo ordine del giorno lo abbiamo presentato per smentire quelle voci che mi addebitano di aver preso accordi per creare il centro di accoglienza. Io non sono una voltagabbana". E’ il post del sindaco di Mesola Lisa Duò che declina con forza quanto approvato dalla maggioranza nel consiglio comunale di lunedì scorso. Il gruppo Uniti per Mesola, ha richiamato come la Consulta Frazionale di Monticelli, col supporto del Comune, abbia messo in atto una raccolta firme per esprimere la contrarietà della cittadinanza all’ipotesi dell’insediamento a Monticelli di un centro di accoglienza, raccogliendo 1160 firme dai residenti, più 108 firme di cittadini residenti nei Comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Migranti, Duò ribadisce il no: "Non cambierò mai idea"

Leggi anche: L'intervista a Zaia: "Io sindaco di Venezia è un'idea romantica. Un incarico a Roma? Mai dire mai. I Giochi idea mia"

Leggi anche: Zoff ribadisce con forza: «Sono certo che la Juventus non verrà mai ceduta. Offerta per la vendita? Impossibile da concretizzarsi per questo motivo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nove governi europei contestano la Corte di Strasburgo su migranti ed espulsioni. Il Consiglio d’Europa ribadisce il rispetto della Convenzione e delle sentenze. - facebook.com facebook