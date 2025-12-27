Migrante trova portafogli con 500 euro e lo porta alla polizia

Un cittadino napoletano ha smarrito a Foggia un portafogli con all'interno circa 500 euro. Per fortuna, l'uomo non si è rovinato le feste di Natale perché chi lo ha trovato lo ha consegnato a una pattuglia della polizia. Protagonista della storia, come riporta l'agenzia Ansa, è un cittadino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Foggia, trova un portafogli con 500 euro e consegna tutto alla polizia locale Leggi anche: Trova portafoglio con 1.300 euro. E lo consegna alla Polizia Locale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Foggia, trova portafogli con 500 euro, migrante lo consegna alla Polizia: restituito al proprietario che vive a Napoli - Trova un portafogli con all'interno oltre 500 euro in contanti e consegna tutto ad una pattuglia della polizia locale. msn.com

