Nel mare magnum delle minacce digitali che affollano i nostri smartphone, è emersa una nuova tecnica di frode tanto semplice quanto devastante nelle sue conseguenze: GhostPairing. Non parliamo di una falla tecnica da hacker incappucciati o di complessi exploit informatici, ma di qualcosa di molto più subdolo e democratico nel suo raggio d’azione. Si tratta di un attacco di phishing evoluto che fa leva sul più potente degli strumenti: la fiducia umana. Il palcoscenico è WhatsApp, l’app di messaggistica che utilizziamo quotidianamente per coordinare cene, condividere meme e gestire gruppi familiari, oggi trasformata in terreno di caccia per criminali informatici sempre più sofisticati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Migliaia di italiani stanno perdendo WhatsApp: ecco come difenderti da GhostPairing

Leggi anche: La truffa del codice WhatsApp è tornata: ti fregano fingendosi amici, ecco come difenderti

Leggi anche: Battlefield 6: ecco perché migliaia di giocatori stanno usando le mappe XP farm

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Salute mentale, l’allarme dopo il Covid: “Un debito di cura” lascia senza assistenza migliaia di.

Un archivio con centinaia di migliaia di dati sanitari di cittadini italiani sarebbe in vendita sul dark web, dopo un attacco informatico che ha colpito la piattaforma PazienteConsapevole: https://fanpa.ge/CxsrT - facebook.com facebook