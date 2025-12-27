Mi sono fatta molto male Vacanze natalizie rovinate per la vip finita in ospedale per una frattura

Quella che doveva essere una vacanza rilassante tra le montagne si è trasformata in una disavventura inattesa per la modella. In questi giorni sulle Dolomiti per le festività natalizie, è stata costretta a fare i conti con una caduta che le ha provocato la frattura di una caviglia, rendendo necessario l’ingessamento della gamba e una sosta forzata in ospedale proprio a ridosso della fine dell’anno. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa donna, che ha scelto di condividere l’episodio con i suoi follower attraverso Instagram. In uno degli scatti pubblicati appare seduta su un lettino nel reparto di ortopedia di San Vigilio di Marebbe, con le stampelle accanto e un’espressione che tradisce un pizzico di rassegnazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

