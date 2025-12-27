mi hai lasciata anche tu il doppio lutto sotto natale che ha sconvolto carolina rosi

“In pochissimi giorni, dopo Gian Maurizio, oggi mi ha lasciata anche Italo. Mi sento orfana per la seconda volta, due pezzi indimenticabili della mia vita, che mi hanno accompagnato per più di trent’anni nelle mie giornate e nottate milanesi, un’intera generazione a cui far riferimento non c’è più. Una creatività, una genialità che purtroppo viene a mancare. sono disperata, ti porterò sempre nel mio cuore”. Parole nude, senza protezione, che Carolina Rosi ha affidato ai social il 24 dicembre, alla vigilia di Natale. In poche righe, il racconto di un dolore che all’improvviso raddoppia, di uno strappo improvviso che lascia senza appigli quando le presenze che hanno scandito una vita intera se ne vanno quasi insieme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

