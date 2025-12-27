Mi hai lasciata anche tu Due lutti in pochi giorni e sotto Natale per l’attrice e regista italiana

“In pochissimi giorni, dopo Gian Maurizio, oggi mi ha lasciata anche Italo. Mi sento orfana per la seconda volta, due pezzi indimenticabili della mia vita, che mi hanno accompagnato per più di trent’anni nelle mie giornate e nottate milanesi, un’intera generazione a cui far riferimento non c’è più. Una creatività, una genialità che purtroppo viene a mancare. sono disperata, ti porterò sempre nel mio cuore”. Sono parole nude, senza protezione, quelle che Carolina Rosi ha affidato ai social il 24 dicembre, nel giorno in cui il dolore si è fatto improvvisamente doppio. Un messaggio che non cerca spiegazioni né retorica, ma racconta uno strappo netto, di quelli che lasciano senza appigli, quando le presenze che hanno scandito una vita intera smettono di esserci quasi insieme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Bloccato lo sfratto a una madre e due figlie a pochi giorni dal Natale

Leggi anche: I tuoi dati sensibili in pasto all’AI: hai pochi giorni per evitarlo… Affrettati!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Georgina Rodriguez e l'anello di fidanzamento di Cristiano Ronaldo da 2 milioni di dollari: «Era il minimo dopo anni di attesa»; Belen Rodriguez, i genitori vogliono portarla in Argentina: «Ne ha bisogno, deve ritrovare la sua serenità».

Da David Lynch alle gemelle Kessler, è stato un anno di lutti nel mondo della musica, del cinema e dello spettacolo - facebook.com facebook