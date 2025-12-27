mi ha distrutto casa la denuncia contro eros ramazzotti

Eros Ramazzotti avrebbe un contenzioso legato a dei lavori di ristrutturazione, la denuncia arriva da un uomo di 59 anni, suo vicino di casa a Milano. Una ristrutturazione di lusso trasformata in un incubo domestico: è così che Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese che vive a Milano, riassume la vicenda che lo vede contrapposto a u n vicino decisamente fuori dall’ordinario, vale a dire Eros Ramazzotti. L’uomo, secondo quanto scrive il quotidiano ‘La Verità’, ha aperto un contenzioso contro il cantante italiano tra i più noti all’estero, capace di vendere milioni di dischi e coi brani tradotti e celebrati in diversi Paesi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni»

