Mi ha distrutto casa la denuncia contro Eros Ramazzotti
Eros Ramazzotti avrebbe un contenzioso legato a dei lavori di ristrutturazione, la denuncia arriva da un uomo di 59 anni, suo vicino di casa a Milano. Una ristrutturazione di lusso trasformata in un incubo domestico: è così che Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese che vive a Milano, riassume la vicenda che lo vede contrapposto a u n vicino decisamente fuori dall’ordinario, vale a dire Eros Ramazzotti. L’uomo, secondo quanto scrive il quotidiano ‘La Verità’, ha aperto un contenzioso contro il cantante italiano tra i più noti all’estero, capace di vendere milioni di dischi e coi brani tradotti e celebrati in diversi Paesi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: «Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»
Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole risarcirmi”. Guai per il cantante, le gravi accuse
Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni»; Lesioni e minacce alla ex, Enrico Varriale condannato a 7 mesi di reclusione; Microcamere a casa per spiare le figlie minorenni della compagna: arrestato elettricista, aveva decine di immagini di ragazzine; Enrico Varriale condannato a 7 mesi con pena sospesa per minacce all'ex, dovrà anche versare 2 mila euro.
“Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano - Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell’appartamento del cantante che, secondo la difesa, varrebbero ... fanpage.it
Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni» - Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d’eccezione: il cantante Eros Ramazzotti. msn.com
«Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non paga»: la denuncia di un vicino del cantante - Un appartamento danneggiato, un soffitto crollato e una richiesta di risarcimento da oltre 200 mila euro. msn.com
"Mi ha distrutto casa, mi deve pagare 200mila euro di danni" La causa contro Eros Ramazzotti è ancora in corso. Ecco cosa è successo a Milano: https://fanpa.ge/HqjXl - facebook.com facebook
Paolo Rossi, 59 anni, ha una casa in zona Citylife a Milano. Con annesso problema con un vicino prestigioso: il cantante Eros Ramazzotti. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.