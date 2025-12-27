Sono stati giorni intensi per suor Maria Grazia, all’anagrafe Francesca Quattri, madre del convento di clausura delle Clarisse Cappuccine di via Pietro Alighieri, come accade sempre a Natale, ma anche perché oggi è per lei un giorno davvero speciale, nel quale celebrerà i 50 anni della sua professione religiosa. Suor Maria Grazia come si svolgerà la giornata? "Alle 10.30 c’è una concelebrazione presieduta dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. Le letture le abbiamo scelte noi in base alla vocazione. Al termine, e questa è un’eccezione, ci sarà un piccolo rinfresco in refettorio offerto da una persona a noi molto vicina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo di clausura. Suor Maria Grazia, una scelta di vita: "Ma volevo fare la missionaria"

