meteo Ben ritrovati raccolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi locali sulla Valpadana nessuna variazione il pomeriggio con sole prevalente tornano foschia e nebbia supposte pianure tra la Serena notte al centro giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi insieme a Tino che al pomeriggio in serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al sud tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi poi cadenzamento in più sul Puglia e Sardegna nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque temperature minime in realtà il Nord in calo al centro-sud massimo in generale ovunque le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 27-12-2025 ore 19:15

