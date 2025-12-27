meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord a latino nuvole in transito specie nelle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse nevose sulle Alpi occidentali sull'Appennino settentrionale del 700 900 m al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con fenomeni sui medesimi settori Quota neve inviavi rialzo in serata e nottata residue precipitazioni nevose si Alpi e Appennino settentrionale i cieli coperti ovunque al centro c'è in regolarmente coperti al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche poco o il regolamento e nuvolosa altrove in serata poche variazioni attese peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste tirreniche al sud Al mattino te in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole maggiori più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sulla Sardegna tempo invariata altrove in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con moltitudine arrivo temperature minime e massime stazionarie o diminuzione da nord a sud e salvo un lieve rialzo delle massime al meridione le previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 27-12-2025 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 06-12-2025 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 27-10-2025 ore 06:15

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Meteo: ultimo Weekend dell'anno, ci sono importanti novità per Sabato 27 e Domenica 28 Dicembre; Meteo Roma, quando finisce la pioggia? Le previsioni per Natale e Capodanno (e cosa cambierà); Meteo, il tempo migliora sull’Italia. Ma nei prossimi giorni arriva il gelo: le previsioni; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 dicembre.

Meteo Roma del 26-12-2025 ore 19:15 - meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord a latino nuvole in transito specie nelle regioni di nord- romadailynews.it